Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi

ABD’de yargılanan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesine karar verildi. Mahkeme, dosyanın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürecin takip edileceğini belirtti.

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin yargılandığı dava sonuçlandı.

MAHKEME EYLEM TOK VE OĞLU HAKKINDA İADE KARARI VERDİ

Mahkeme Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

Boston'da görülen davanın hakimi Donald Cabell, kararının onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderileceğini açıkladı.

"ŞÜPHELİLERİN ABD'DEN ÜLKEMİZE İADELERİ HAKKINDA GEREKLİ GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir.

Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 11, 2025

ANNE OĞUL BOSTON'DA YAKALANMIŞTI

İstanbul'daki kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, Türkiye'nin iade talebi üzerine 14 Haziran'da annesi ile Boston'da yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı ayrı hakim karşısına çıkan anne ile oğlunun kaçma ihtimaline karşı tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Söz konusu kazayla ilgili "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletmiş, mahkeme de ikinci duruşmayı bir hafta öne çekerek dün için tarih vermişti.

EYÜPSULTAN'DAKİ KAZA

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.​​​​​​​