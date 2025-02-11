Mansur Yavaş'tan üçlü zirve sonrası açıklama: Biriz ve beraberiz

CHP lideri Özgür Özel, parti içinde ön seçim için tam mutabakat sağlandığını açıklarken, Mansur Yavaş da sosyal medya paylaşımıyla birlik mesajı verdi. Yavaş, Türkiye’nin refahı ve parlamenter demokrasinin yeniden tesisi için birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü grup toplantısında tam mutabakat sağlandığını duyurmuştu. Özel'in grup toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra gözler Mansur Yavaş'a dönmüştü. Yavaş yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz" dedi.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı.

Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz."

"TAM MUTABAKAT SAĞLANDI"

Özel yaptığı açıklamada, "O görüşmede partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı, çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağlandı. Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmama konusundaki talep ve öneriyi konuştuk, fikir birliğine vardık. Sayın Yavaş ön seçime girmeyeceğini bize bildirdi. "Hepsi bizim partililerimiz, bizim üyemiz, elbette onların vereceği karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız" dedi. Sürecin ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullanmıştı.