Bloomberg: Türkiye, halka arzları yavaşlatmayı değerlendiriyor

SPK, yatırımcı talebindeki belirsizlik nedeniyle bazı halka arz başvurularının nihai onayını ertelemeyi değerlendiriyor. Bu durum, halka arzlarda yeni başlayan toparlanmayı riske atabilir.

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Borsa İstanbul’da son dönemde gerçekleşen halka arzlara yönelik yatırımcı ilgisinin dalgalı seyretmesi, halka arz süreçlerinde yeni düzenlemelerin gündeme gelmesine neden oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), piyasadaki yatırımcı duyarlılığını ve piyasa koşullarını değerlendirmek amacıyla yeni halka arz dalgasına onay vermeden önce süreci yavaşlatmayı düşündüğü belirtiliyor.

HALKA ARZ BAŞVURULARINDA YAVAŞLAMA GÜNDEMDE

Bloomberg'in Fırat Kozok ve Tuğçe Özsoy’un haberine göre, bazı şirketler, halka arz süreçlerinin nihai onay aşamalarını ertelemek için SPK'ya başvuruda bulundu. Şirketler, piyasanın mevcut koşullarını göz önünde bulundurmasını ve yatırımcı taleplerini daha yakından takip etmesini talep ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, SPK'nın nihai onay sürecini yavaşlatma kararı, halka arzlara yönelik taleplerin dengelenmesi ve piyasa koşullarının daha sağlıklı bir zemine oturtulması amacı taşıyor.

2025'TE HALKA ARZ FAALİYETLERİ HIZ KAZANDI

Borsa İstanbul ve SPK verilerine göre, 2025 yılı başından itibaren yerel piyasada 10 şirket halka arz edildi. Bir halka arz tamamlanırken, iki yeni halka arz başvurusu da onay aldı. Bu rakamlar, geçen yılın aynı döneminde yalnızca bir halka arz ve iki onay verildiği göz önüne alındığında, büyük bir artışa işaret ediyor. Ancak piyasalardaki belirsizlikler, bu sürecin yavaşlamasına neden olabilir.

ZORLUKLARLA KARŞILAŞAN HALKA ARZLAR

SPK’nın ön onay verdiği ancak nihai onay bekleyen 90’dan fazla şirket bulunuyor. Ancak piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle bazı şirketler halka arz süreçlerini ertelemek zorunda kaldı.

Örneğin, takipteki alacakları satın alan Dünya Varlık Yönetim, olumsuz piyasa koşullarını gerekçe göstererek ocak ayında halka arzını erteledi. Benzer şekilde, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, halka arz sonrası değer kaybederken, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Enda Enerji Holding AŞ, planlanandan daha az hisse satışı gerçekleştirdi.

Bu durum, yatırımcı ilgisinin değişkenlik gösterdiğini ve piyasa koşullarına bağlı olarak halka arzların beklenen düzeyde ilgi görmeyebileceğini gösteriyor.

TÜRKİYE, 2023’TE BÖLGENİN EN AKTİF HALKA ARZ MERKEZLERİNDEN BİRİYDİ

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda halka arz konusunda bölgedeki en aktif ülkelerden biri olmuştu. 2023 yılında toplam 56 şirket yaklaşık 80 milyar lira (2,2 milyar dolar) toplarken, 2022 yılında 33 şirketin halka arzıyla 57 milyar lira sermaye piyasalarına kazandırılmıştı. Ancak 2024'te sıkı para politikalarının etkisiyle halka arz süreçleri daha az cazip hale geldi ve bu durum yatırımcı ilgisini etkiledi.

Borsa İstanbul'un ana endeksi, 2024 yılı aralık ayı başlarında Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik beklentilerle beş ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak, faiz oranının %50’den %45’e düşmesine rağmen, parasal gevşemenin beklenenden daha uzun süreceği yönündeki işaretler, yatırımcı ilgisinin azalmasına neden oluyor.