Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin derbide yabancı hakem talebiyle ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin derbide yabancı hakem talebiyle ilgili olarak, "Başarılı ve liyakatli hakemlerin gelmesi lazım. Federasyonun bu konuya daha fazla eğilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

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Galatasaray Kulübü ile Spoint İnşaat arasında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın forma kol sponsorluğu anlaşması imzalandı.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spoint İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Metin Ülgen ile futbolcular katıldı.

"Yabancı hakemin futbola katkı verebilecek birisi olması lazım"

Yabancı VAR hakemini ilk talep eden kulübün Galatasaray olduğunu vurgulayan Özbek, "O zaman fazla destek görmedik. Bu ihtiyaç sonradan ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi vardı. Bu, planlı bir şekilde yapılınca başarılı oluyor. Pazar günkü maçta da bunu yaşadık. Liyakatli kişilerin gelmesini sağlamak lazım. Bugün gelinen noktada hazırlıklı olunmadığı, gerekeli çalışmaların yapılmadığı görülmüştür. Yabancı hakemin futbola katkı verebilecek birisi olması lazım. Başarılı ve liyakatli hakemlerin gelmesi lazım. Federasyonun bu konuya daha fazla eğilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Sancak'a Okan Buruk yanıtı

Sancak'ı Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdığını dile getiren Özbek, "Okan hocaya söylediği şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Okan hoca bu ülkenin bir değeri. Galatasaray'da yetişmiş çok değerli bir futbolcu ve futbol adamı. Bu kişi hakkında gerçek dışı söylemlerde bulunurken çok dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu 'Bana öyle bir şey söylemedi' derken Murat Sancak'ın bu açıklamasını üzüntüyle izledim. Bu tip söylemlerle Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Okan hocaya herkesin sahip çıkması lazım. Kendisi ülkesini seven bir futbol adamı. Okan hoca hakkında söylenenleri kınıyorum ve bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.MRU