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Babasını sırtından bıçakladı! Dehşete düşüren olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Babasını sırtından bıçakladı! Dehşete düşüren olay

Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Müstakil evde ailesiyle yaşayan Tolga Y. (29), babası Zeki Y'yi (53) sırtından bıçakladı. İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zeki Y. ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tolga Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan olay sırasında baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı öğrenildi.

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