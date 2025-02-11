Bakan Uraloğlu, BM'de ulaşımla ilgili düzenlenen panelde soruları yanıtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, komşu ülkelerle yürüttükleri ulaştırma ve ticareti kolaylaştırma anlaşmalarını artırarak sınır geçişlerinde harmonizasyon sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi 87. Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde devam ediyor.

Komite kapsamında Türkiye ve Hollanda ev sahipliğinde "2030'a Giden Yolda İç Taşımacılığın Başarıları ve Zorlukları" başlıklı üst düzey katılımlı oturum yapıldı.

Bakan Uraloğlu, burada Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Bölgesel Ulaşım Bağlantısallığı" başlıklı panelde yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtladı.

Bölgesel bağlantısallığın önündeki engelleri aşmak ve entegrasyonu güçlendirmek adına bugünkü tartışmaların önemli bir yol gösterici olduğunu kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye farklı düzenleyici çerçevelere ve yasal rejimlere sahip Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkeleriyle doğrudan temas halinde olan bir ülke konumundadır. Bu durum, sınır ötesi taşımacılığımızın pek çok değişkene sahip olmasını beraberinde getirmekte ve düzenlemelerdeki uyumsuzluklardan kaynaklanan aksaklıkların orta çıkma ihtimalini artırmaktadır."

Bakan Uraloğlu, özellikle sınır geçişlerinde gümrük işlemlerinin uzun sürmesi, altyapı farklılıkları ve taşımacılıktaki dijitalleşme seviyelerinin ülkeden ülkeye değişmesinin, kesintisiz taşımacılığı zorlaştıran başlıca etkenler olduğunu vurguladı.

"Bu zorlukları aşmak adına öncelikli hedefimiz, kara yolu ve demir yolu bağlantılarımızı güçlendirerek kesintisiz taşımacılığı sağlamak ve sınır geçişlerini daha verimli hale getirmektir." ifadesini kullanan Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, İstanbul'un Anadolu yakasından Bulgaristan sınırına çift hat hızlı demir yolu Projesi, Basra Körfezi'nden Avrupa'ya Kalkınma Yolu Projesi ve Kars-Nahçıvan Demir Yolu Projesi ile Zengezur bağlantısının sağlanmasının, bu hedef doğrultusunda hayata geçirilen stratejik yatırımlar olduğunu aktardı.

"BMAEK’nin düzenleyici enstrümanları da bu süreçte rehber niteliğinde olmaktadır"

Uraloğlu, altyapının varlığı kadar bunun uluslararası lojistik zincirlerine entegre edilmesinin de büyük önem taşıdığına işaret ederek şunları söyledi:

"Bu noktada, sınır geçişlerinde gümrük prosedürlerinin hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılması için ikili ve çok taraflı iş birlikleri büyük önem arz etmektedir. Bu etki o kadar büyük ki, bazı bölgelerde altyapı yatırımlarının gayrisafi milli hasılaya etkisinin sınır geçişi ve tarife düzenlemeleri ile 4-5 katına çıktığı görülmektedir. Bu, yadsınamayacak bir etkidir. Bu sebeple bölgemizde bulunan ülkelerle sınır geçişleri ve tarifler üzerinde iyileştirme çalışmalarını aralıksız yürütüyoruz. Türkiye olarak, komşu ülkelerle yürüttüğümüz ulaştırma ve ticaret kolaylaştırma anlaşmalarını artırarak sınır geçişlerinde harmonizasyon sağlamayı hedefliyoruz. BMAEK’nin düzenleyici enstrümanları da bu süreçte rehber niteliğinde olmaktadır."

Sınır ötesi taşımacılığın kesintisiz hale gelmesi için sadece altyapı yatırımları yapmanın yeterli olmadığına vurgu yapan Uraloğlu, bu yatırımların düzenleyici çerçevelerle desteklenmesinin, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılmasının ve dijital sistemlerin yaygınlaştırılması büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Türkiye yakın işbirliğini öncelemeye devam edecek"

Uraloğlu, "Türkiye olarak, bu mekanizmaları güçlendirmek için hem ikili hem de bölgesel düzeyde daha yakın iş birliği içinde olmayı önceliklendiriyoruz. Ulaştırma bağlantılarının komşularımızla yalnızca ticari faydalar sağlamadığına, aynı zamanda ülkemizin farklı bölgeleri arasında dengeli kalkınmayı desteklediğine inanıyoruz. Bölgesel bağlantısallık, daha az gelişmiş bölgelerin ekonomik aktivitelere entegre edilmesini sağlayarak onları kalkınmanın bir parçası haline getirebilir. Bu doğrultuda, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Kars Lojistik Merkezi kritik bir örnek teşkil etmektedir. Bu projeler yalnızca Türkiye’nin doğusunu komşu ülkelerle bağlamakla kalmayıp aynı zamanda Doğu Anadolu’daki illerin ticaret ve iş akışına katılımını artırmaktadır." diye konuştu.

Ulaştırma projelerinin yalnızca ekonomik merkezlere hizmet eden bir araç olmaktan çıkarak kalkınmayı dengeleyen bir unsur haline gelmesinin gerektiğine inandıklarının altını çizen Uraloğlu, bunun için ulaştırma altyapısını yatırım, üretim ve istihdam politikalarıyla destekleyerek bölgesel kalkınmayı güçlendirmeyi amaçladıklarına işaret etti.