ABD Başkanı Trump'ın hamlesi altını zirveye taşıdı! Rekor üstüne rekor...
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin küresel bir ticaret savaşı riskini artırması altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.
"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.
Bugün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) ilk işlemlerde 2 bin 942,68 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra yüzde 0,3 düşüş gösterdi.
Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 322 dolar değer kazanırken, art arda üçüncü işlem gününde de rekor yeniledi.
Bazı analistler küresel bir ticaret savaşı riskinin artmasının güvenli liman olarak kabul edilen yatırım araçlarına talebi artırdığını kaydetti.