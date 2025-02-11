Şara: Esad rejimi bitti, yaptırımların gerekçesi kalmadı

Suriye lideri Şara, Esad rejiminin devrilmesi nedeniyle ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade ederek yaptırımların hiçbir sebebinin kalmadığını söyledi.

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Uzun yıllardır süren Esad rejimini sonlandırılmasıyla Suriye’nin başına geçen Ahmed Şara, "Artık rejimi ortadan kaldırdığımıza göre bu yaptırımlar kaldırılmalı" dedi.

Leading isimli YouTube kanalına konuşan Şara, devrik Beşşar Esed rejiminin işlediği toplu katliamlar dahil sistematik suçlar sırasında yaptırımlar uygulandığını hatırlatarak “Rejimin düşmesinden sonra bu yaptırımların hiçbir gerekçesi kalmadı" diye ekledi.

Şara ayrıca, ülkesinin halihazırda güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu, bunun çözümlerinden birinin de ekonomik kalkınmadan geçtiğini dile getirerek "Biz de buna odaklanıyoruz. Ekonomik büyüme olmadan istikrar olamaz ve istikrar olmadan da kaos ve güvensizliği besleyen bir ortam yaratma riskiyle karşı karşıya kalırız. Tüm bu meseleler birbiriyle bağlantılı ve birlikte ele alınmalı" dedi.

‘TRUMP ORTA DOĞU’DA BARIŞ İÇİN UMUT’

Filistin İntifadası'nın kendisinde büyük etkisi olduğunu vurgulayan Şara, devrimin ardından "bitkin" bir ülkeyi devraldıklarını ve Suriye'yi yeniden inşa etmek zorunda olduklarını belirtti.

Şara, olumlu mesajlar verdiğine inandığını söylediği ABD Başkanı Donald Trump'ın, iç politikaya ve ABD ekonomisini yeniden canlandırmaya odaklandığını söyledi. Trump'ın, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesiyle ilgilendiğini ve bunun umut verici bir başlangıç olduğunu ifade eden Şara, Trump'ın, özellikle de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmesi durumunda küresel barışın sağlanmasında büyük rol oynayabileceğine dikkati çekti.

‘HİÇBİR GÜÇ BUNU YAPAMAZ’

Şara, Trump'ın "Gazze'yi devralma" planına ilişkin, "Hiçbir gücün insanları topraklarından süremeyeceğine inanıyorum. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ve hepsi başarısız oldu, özellikle de Gazze'deki son savaş sırasında" diye konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin acıya, ölümlere ve yıkıma katlandığını ancak topraklarını terk etmeyi reddettiğini vurgulayan Şara, 80 yılı aşkın süredir devam eden bu çatışmalarda, onları yerlerinden etmeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olduğuna işaret etti.

Şara, "Bana göre Trump'ın, Filistinlileri topraklarından çıkarmaya yönelik bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olacaktır" ifadesini kullandı.