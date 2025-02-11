Uçuşu olanlar dikkat! Listeyi mutlaka kontrol edin! Çok sayıda uçuş iptal edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'u'nun, Perşembe günü ise yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'u oranında iptallerin gerçekleştirildiği duyuruldu.

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Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir" denildi.