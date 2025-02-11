Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak karşılaşmada ise Karadağlı Nikola Dabanovic düdük çalacak.

Maçlar ne zaman?

AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesi 13 Şubat TSİ 23.00'da başlayacak. Fenerbahçe - Anderlecht maçı ise 13 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak.