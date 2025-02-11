Mansur Yavaş Özgür Özel'i fena pert etti! Fatih Portakal mahalle baskısına dayanamadı bakın ne oldu?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Habertürk'ün haberine göre Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ön seçime katılmayacağını bildirdi. CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zirvede ön seçim kararını yineledi. Seçimin yapılacağını vurguladı.

Öte yandan gözaltına alınan Barış Pehlivan’ı “bilirkişinin ses kaydını yayınladığı gerekçesiyle” eleştiren ve tepki çeken Sözcü TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini açıkladı. 57 yaşına geldiğini söyleyen Portakal, “Bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum” dedi. Fatih Portakal, YouTube kanalından yaptığı canlı yayında ekranlara veda edeceğini duyurdu.

10 Şubat Pazartesi gününden itibaren YouTube yayınlarına son vereceğini açıklayan Portakal, haziran ayından sonra da tamamen emekli olacağını ve Sözcü TV’yi de bırakacağını söyledi. Portakal, emeklilik hayatına İzmir’de devam edeceğini de söyledi. Gündemin diğer önemli konularından biri ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. 6 Şubat yıldönümünde Adıyaman'da Bakan Kurum ile birlikte olan İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık orada bir 'Kara Murat' gördüğünü dile getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması”na katıldı.

Deprem bölgesinde bugüne kadar 201 bin 580 ev ve iş yerinin teslim edildiğini belirten Bakan Kurum,

“Deprem bölgesinde konutların tamamını teslim etmek bizim devlet olarak görevimizdir, namusumuzdur, şerefimizdir. Kararlı bir şekilde tüm yuvalarımızı teslim etmek bizim milletimize borcumuzdur. 23 yıldır nasıl en hızlı ve doğru şekilde işlerimizi yaptıysak şimdi de var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Adıyaman ziyaretinde yerel medyada Gözde TV kanalını ziyaret eden Hadi Özışık barakada yayın yapmaya çok zor gerek yaşam alanı gerek teknik olarak zor şartlarda yerel basında sesini duyurmaya çalışan Gözde TV'nin yaşadıklarını gözler önüne serdi.