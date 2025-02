7 dakikada prostattan kurtulun

Prostat büyümesine karşı son zamanlarda elde edilen gelişmeler hastalara umut aşılıyor. Medipol Sağlık Grubu uzmanlarından konu ile ilgili yapılan açıklamada, iyi huylu ve gerekli koşulları sağlayan prostat tedavilerinde Rezum yöntemi kullanılarak sadece 7 dakikalık tedaviyle ameliyat korkusunun geride kaldığını ifade etti.

Prostat büyümesi, erkeklerin yaşam kalitesini düşüren, özellikle ileri yaşlarda sık görülen bir sağlık sorunu. Üroloji alanında geliştirilen yeni yöntemler arasında öne çıkan “Rezum” tedavisi, özel bir jeneratörle ısıtılmış su buharını doğrudan prostat dokusuna enjekte ederek, iyileşme sürecini hızlandırmayı ve ameliyat riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Özellikle 50 yaş altındaki erkeklerde gelecek planları (örneğin baba olma isteği) varsa veya 80 yaş üstü hastalarda farklı branş doktorlarının yüksek cerrahi risk öngördüğü durumlarda bu tedavi seçeneği tercih ediliyor. Klasik cerrahi girişimlere kıyasla kısa sürmesi, daha az risk barındırması ve hızlı taburcu imkânı sunmasıyla dikkat çeken Rezum, 80 grama kadar olan prostat büyümelerinde etkinlik gösteriyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi Üroloji Bölümünden Prof. Dr. Bülent Erkurt, su buharı tedavisinin ameliyat olamayan veya olmak istemeyen hastalar için önemli bir alternatif olduğunu vurguluyor.

“Amacımız, tedavinin kısa sürmesi, güvenli olması ve hastaya zarar vermeden çözüm sağlaması”

Hastalarda iyi huylu prostat büyümesi varsa, farklı tedavi alternatifleri önerdiklerini dile getiren Medipol Koşuyolu Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erkurt, “Prostat büyüklüğü üroloji uzmanı tarafından tespit edildiğinde, öncelikle iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu belirlenir. Eğer hastanın şikayetleri iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanıyorsa, hastaya bazı tedavi alternatifleri sunuyoruz. Bazı hastalara ilaç tedavisi, bazılarına davranış tedavisi, bazılarına ise ameliyat öneriyoruz. Ameliyat önerdiğimiz hastalarda yaşlarına, eşlik eden hastalıklarına ve mesleklerine göre bazı ayrımlar yapmak zorundayız. Özellikle 50 yaş altı erkek hastalar için, eğer yeni evlilerse, baba adayıysalar ya da böyle bir beklentileri varsa; 80 yaş üzeri hastalarda ise prostat büyümesi mevcut ancak eşlik eden hastalıkları nedeniyle anestezi uzmanları, kardiyoloji uzmanları veya diğer branş doktorları ameliyatı yüksek riskli buluyorsa, tedavi alternatiflerini araştırıyoruz. Bu araştırmalarda en güvenli yöntemi seçmeye çalışıyoruz. Amacımız, tedavinin kısa sürmesi, güvenli olması ve hastaya zarar vermeden çözüm sağlamasıdır.” diye konuştu.

“3-4 saat sonra hasta taburcu edilir”

Rezum yönteminin oldukça kolay ve güvenli olduğunu belirten Prof. Dr. Erkurt, “Son zamanlarda kullanılan Rezum, yani su buharı tedavisi, bu kapsamda değerlendirilen bir yöntemdir. Bu yöntemde, özel bir jeneratörde distile su, termal enerjiyle 103 santigrat dereceye kadar ısıtılır ve elde edilen buhar, prostat dokusuna uygulanır. İşlem toplam 7 dakika sürer. Endoskopik olarak doğal yollar kullanılarak büyüyen prostat dokusuna ulaşılır ve ısıtılmış su buharı bu bölgelere enjekte edilir. Her bir uygulama 9 saniye sürer ve toplamda 4-5 enjeksiyon yapıldıktan sonra işlem tamamlanır. Daha sonra hastaya bir sonda takılır ve hasta odasına alınır. İşlemden 3-4 saat sonra hasta taburcu edilir. Bu yöntem oldukça kolay ve güvenlidir. Ancak her prostat büyümesi için en etkili veya en başarılı yöntem olmayabilir. Çünkü her yaş grubunun ve her prostat büyüklüğünün tedavi süreci farklıdır. Rezum, özellikle 80 grama kadar olan prostat büyüklüklerinde, 50 yaş altındaki genç hastalarda, 80 yaş üstü ve ek hastalıkları olan hastalarda veya herhangi bir yaşta anestezi riskli görülen hastalarda uygulanabilecek bir alternatiftir.” ifadelerini kullandı.