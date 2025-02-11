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Reha Muhtar'a soygun şoku tapu kayıtları kişisel bilglier özel belgeler

Reha Muhtar'a soygun şoku tapu kayıtları kişisel bilglier özel belgeler

Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin, kendisine ait kıymetli evrakları ve özel belgeleri çalıp kayıplara karıştığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Muhtar, hizmetçisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, yabancı uyruklu temizlik görevlisi D.S. (48), ünlü spikerin evinde bulunan tapu kayıtları, özel belgeler ve kıymetli eşyaları çalarak ortadan kayboldu.

Olayı geç fark eden Reha Muhtar, durumu öğrenir öğrenmez savcılığa başvurdu. Ünlü gazeteci, şikayet dilekçesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı alıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muhtar, kişisel bilgilerinin D.S.’nin eline geçtiğini ve bu durumun kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. (Patronlar Dünyası)

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