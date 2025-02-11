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Sahte kanser ilacı üretenlere yönelik "Hücre-10" operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığını bildirdi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, 5 milyon sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi, sahte ilaç yapımında kullanılan 9 dolum makinası, 350 kilogram toz ham madde ve 60 adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu 4 depo ve bir imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

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