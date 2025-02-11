SGK duyurdu! Emekli maaş farkları bugün hesaplarda
Anadolu Ajansı
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Milyonlarca emekli bekliyordu. SGK en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların hesaplara yatırılacağını bildirdi.
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SGK'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz.
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Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
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