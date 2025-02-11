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SGK duyurdu! Emekli maaş farkları bugün hesaplarda

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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SGK duyurdu! Emekli maaş farkları bugün hesaplarda

Milyonlarca emekli bekliyordu. SGK en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SGK duyurdu! Emekli maaş farkları bugün hesaplarda

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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SGK duyurdu! Emekli maaş farkları bugün hesaplarda

SGK'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. 

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SGK duyurdu! Emekli maaş farkları bugün hesaplarda

Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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SGK duyurdu! Emekli maaş farkları bugün hesaplarda
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