Mansur Yavaş'tan ikili aday formülü iddiası üçlü zirvede gündeme getirdi

Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçime girmeyeceğini söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, ikili aday formülünü gündeme getirdi. Bu formüle göre her iki isim de aday olacak seçimin ikinci turunda düşük oy alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

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CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemi, ön seçim ve zamanlama konusunda kritik bir viraja girdi. Edinilen bilgiye göre, üçlü zirvede Özel ve İmamoğlu ön seçimin yapılması gerektiğini vurguladı. Yavaş ise ön seçime karşı olmadığını ancak zamanlamada sorun olduğu görüşünü yeniledi.

Ön seçimin tek kriter olmaması gerektiğini, anket ve alternatif seçeneklerin de değerlendirilmesini isteyen Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız var ama gündem bu değil. Ön seçim partililer arasında ayrışmaya yol açar. Bunun belirtileri de var"’ sözleriyle endişesini anlattı.

Yavaş, "Bizim gündemimiz açlık ve yoksulluk olmalı, insanlar perişan. İktidarı biz ancak bu gündemle devirebiliriz. Bu konuda çalışma yapıp halka bozulan ekonomiyi düzeltebileceğimiz konusunda güven vermeli ve önceliğimiz bu olmalı" dedi.

Yavaş ön seçime katılmayıp aday olursa Cumhurbaşkanlığı seçiminde birden fazla aday çıkacak. Yavaş, zirvede çoklu aday önerisini getirdi. (Sözcü gazetesi)