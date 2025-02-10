BIST 9.846
DOLAR 36,00
EURO 37,16
ALTIN 3.365,47
HABER /  DÜNYA

Trump’tan Gazze planı: Filistinliler geri dönemeyecek

Trump’tan Gazze planı: Filistinliler geri dönemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda Gazze’yi devralma planında Filistinlilerin geri dönüş hakkının olmayacağını söyledi. Gazze yerine Mısır ve Ürdün’de güvenli alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, bölgeyi bir "emlak geliştirme planı" olarak gördüğünü belirtti.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi devralma ve yeniden inşa planında "Filistinlilerin bu bölgeye dönme hakkının olmayacağını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Gazze'yi devralma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, Gazze'yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti.

Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

"Peki Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna Trump, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.

Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabiha Gökçen'de uçuş iptalleri! Yolculara önemli uyarı
Sabiha Gökçen'de uçuş iptalleri! Yolculara önemli uyarı
SGK duyurdu! Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak
SGK duyurdu! Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı
MEB: LGS’ye yönelik ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı
MEB: LGS’ye yönelik ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı
CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi
CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi
İstanbul Valiliği: Salı akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor
İstanbul Valiliği: Salı akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor
Web siteniz için doğru hosting seçimi rehberi
Web siteniz için doğru hosting seçimi rehberi
Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü transfer etti
Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü transfer etti
Marmaris ve Fethiye'de deniz suyu çekildi! Uzman isim bu durumla ilgili konuştu
Marmaris ve Fethiye'de deniz suyu çekildi! Uzman isim bu durumla ilgili konuştu
Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı
2023'teki CHP kurultayı hakkında soruşturma! Sinan Burhan: Şaibe iddiası yeni değil
2023'teki CHP kurultayı hakkında soruşturma! Sinan Burhan: Şaibe iddiası yeni değil
Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı
Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı