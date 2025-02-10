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Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı

Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, İsviçre takımlarından Young Boys forması giyen Anel Husic'in kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen Anel Husic’in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak kulübümüzde forma giyecektir.

Yeni transferimiz Anel Husic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Anel Husic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Anel Husic kimdir?

1 Mart 2001 yılında İsviçre’nin Yverdon-les-Bains şehrinde dünyaya gelen Husic, futbola Team Vaud U16 altyapısında başladı. Profesyonel kariyerine 2021 yılında Lausanne-Sport takımında adım atan genç sol ayaklı stoper, 2024 yılında Young Boys’a transfer oldu. 1.90 cm boyundaki Husic, güçlü fiziği, hava toplarındaki üstünlüğü ve savunmadaki ön görüşü ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda uzun pas yeteneği ve oyun kurma becerisiyle de öne çıkan Husic, kariyerinde şu ana kadar 138 resmi karşılaşmaya çıktı 4 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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