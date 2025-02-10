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Para karşılığı oy iddiasıyla 2023'teki CHP kurultayı hakkında soruşturma açıldı

Para karşılığı oy iddiasıyla 2023'teki CHP kurultayı hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 2023 yılında yapılan olağan kurultayında para karşılığı oy verildiği iddiaları üzerine inceleme başlattı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı.

Soruşturma 1 yıl önce açılmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı” şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında  soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyulur."

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa Milletvekili ve Özgür Özel kazandı. Özel, ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçilmişti.

Kılıçdaroğlu: Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması lazım

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçen günlerde canlı yayın konuğu olarak katıldığı bir televizyon programında bu sözlerin hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: 

“En son Manisa Kongresi’nde yine Erdoğan söyledi. Bu, beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. Erdoğan’ın neyi kastettiğini bilmiyorum. Erdoğan’ın bu kadar partinin, parti yönetiminin üstüne gelmesinin gerekçesi ne onu da bilmiyorum, partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta güçlük geçiyorum. Bu beni rahatsız ediyor. CHP, 100 yılı aşan bir partidir. CHP’nin hiçbir kurultayında asla kirlilik olmaz. Bu her tarafa çekilebilir. Nedir şaibe? 'Ya çık açıkla' diyecekler ya da 'Böyle bir şey yoktur' diyecekler. Bu kadar basit. Muhatap partinin yönetimidir, açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, e sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması lazım. Ben yıllarımı CHP’ye vermiş, kirliliği asla kabul etmeyen, karşısında duran biriyim. Bizim bazı belediye başkanlarımız kirliliğe bulaştığında hemen partinin dışına çıkarttık, kabul etmeyiz biz. Şaibe onlar da olur, kirlilik onlarda olur.”

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