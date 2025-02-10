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Real Madrid yara aldı Barcelona ikramı geri çevirmedi

Real Madrid yara aldı Barcelona ikramı geri çevirmedi

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi. İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

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Liverpool'un zirvede bulunduğu İngiltere Premier Lig'de ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle karşılaşma oynanmadı.

Real Madrid üst üste ikinci kez puan kaybetti

LaLiga lideri Real Madrid, derbide konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve art arda ikinci kez puan kaybetti.

Şampiyonluk hedefleyen iki takım, Julian Alvarez (penaltıdan) ve Kylian Mbappe'nin karşılıklı gollerine sahne olan Madrid derbisinden birer puanla ayrıldı.

Real Madrid'de yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre bulamadı.

Rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Barcelona ise Sevilla deplasmanında 4-1 galip gelerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Sezonun iddialı takımlarından Athletic Bilbao da evinde Girona'yı 3-0'lık skorla geçti.

Ligde 23 hafta sonunda 50 puan toplayan Real Madrid, zirvede yer aldı. Atletico Madrid 49, Barcelona 48 ve Athletic Bilbao 44 puanla Real Madrid'i takip etti.

Napoli'den art arda ikinci beraberlik

Serie A lideri Napoli, sahasında Scott McTominay ile öne geçtiği Udinese mücadelesinde Jurgen Ekkelenkamp'ın golüne engel olamadı ve 1-1'lik eşitlikle yetinerek art arda ikinci beraberliğini yaşadı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 67 dakika süre aldığı mücadelede ise Juventus, konuk olduğu Como'yu 2-1 yendi.

Hellas Verona deplasmanında 5-0 kazanan Atalanta da zirve takibini sürdürdü.

Üst sıralardan kopmamaya çalışan Lazio, son sıradaki Monza'yı konuk ettiği müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

Roma ise deplasmanda Venezia'yı 1-0 yenerek namağlup serisini 8 maça çıkardı. Konuk ekipte milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

Haftanın bu akşamki Inter-Fiorentina maçıyla kapanacağı ligin 24. haftasında Napoli, 55 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Inter 51, Atalanta 50, Lazio 45 ve Juventus 43 puanla izledi.

Bayern Münih'ten üst üste 7. galibiyet

Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i Harry Kane (2) ve Leroy Sane'nin golleriyle 3-0 yenerek art arda 7. defa kazandı.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, deplasmanda Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı ve son 3 haftada ikinci kez puan kaybetti.

Zirve takipçilerinden Eintracht Frankfurt ise Borussia Mönchengladbach'a konuk olduğu maçta 1-1'lik skora razı oldu ve peş peşe üçüncü beraberliğini aldı. Konuk ekipte milli futbolcu Can Uzun, ilk kez Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi'nin yerine 57. dakikada oyuna girdi.

Ligde rakiplerinin puan kaybettiği 21. haftayı iyi değerlendirerek 54 puana ulaşan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (46) ve Eintracht Frankfurt'un (39) önünde liderliğini sürdürdü.

PSG'den 4 gollü galibiyet

Ligue 1 lideri PSG, sahasında Monaco'yu Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele'nin (2) golleriyle 4-1 mağlup etti.

Zirvenin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, Angers deplasmanında 2-0 galip geldi.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Nice'in evinde Lens'ı 2-0 mağlup ettiği haftada Le Havre ise inişli çıkışlı grafik sergileyen Lille'i deplasmanda 2-1 yendi.

Namağlup PSG'nin 21 hafta sonunda 53 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 43, Nice ve Monaco 37'şer puan topladı.

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