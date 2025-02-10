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Bakanlıktan 81 valiliğe yazı gitti: Her biri için belediyelere 71 bin 965 TL ceza

Bakanlıktan 81 valiliğe yazı gitti: Her biri için belediyelere 71 bin 965 TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının 2028'e ertelenemeyeceğini belirtti. Sokakta bırakılan her sahipsiz hayvan için belediyelere 71 bin 965 TL ceza uygulanacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili 81 il valiliğine resmi bir yazı göndererek, belediyelerin bu hayvanları hemen toplaması gerektiğini belirtti. Bakanlık, basında yer alan "belediyelere 2028 yılına kadar süre verildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, sahipsiz hayvanların toplanmasının acil bir gereklilik olduğunu söyledi.

HER BİR SAHİPSİZ HAYVAN İÇİN 71 BİN TL CEZA

Bakanlık, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda her bir sahipsiz hayvan için 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Açıklamada, belediyelerin bu süreci geciktirmesinin mevzuata aykırı olduğu ifade edildi.

"2028 YILININ BEKLENMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR"

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, belediyelere hayvan bakımevi kurmaları için 2028 yılına kadar süre tanındığı ancak sokak hayvanlarının toplanmasıyla ilgili sürecin derhal başlatılması gerektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmi beş bini aşan belediyelere hayvan bakımevi kurmaları için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmıştır. Ancak, hayvanların toplanarak bakımevlerine götürülmesiyle ilgili hükümlerin, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi sebebiyle, belediyelerin 2028 yılını beklemesi mevzuata aykırıdır."

TOPLANAN HAYVANLARIN TEKRAR SOKAĞA BIRAKILMASI YASAK

Bakanlık, hayvanların rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmış olmasının bile onların tekrar sokağa bırakılmasına izin vermediğini belirtti. Açıklamada, belediyelerin barınaklarına aldıkları köpekleri sokağa geri salmalarının yasak olduğu ve bu kurala uymayan belediyelere cezai yaptırım uygulanacağı kaydedildi:

"Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış olsa dahi, yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların tekrar sokağa bırakılması veya bakımevinde tutulan hayvanların geri salınması, 5199 sayılı Kanunun 14. maddesi ile açıkça yasaklanmıştır. Bu maddeye aykırı hareket eden belediyeler için hayvan başına 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanacaktır."

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