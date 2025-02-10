Burgan Bank'ın 2024'te net karı 3,5 milyar lira oldu

Burgan Bank, 2024'te net karını yıllık bazda yüzde 37 arttırarak 3,5 milyar liraya yükseltti.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisine 90,9 milyar lira kredi desteği sağlayan Burgan Bank, toplam aktif büyüklüğünü 123,6 milyar lira seviyesine çıkardı.

2024'te net karını yıllık bazda yüzde 37 arttırarak 3,5 milyar liraya çıkaran Burgan Bank'ın yıl sonu itibarıyla konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,9, öz sermaye karlılığı yüzde 39,1 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, 2024'ün, Türkiye ekonomisi için önemli kazanımların olduğu bir yıl olarak geçtiğini belirtti.

Yüksek fonlama maliyeti ve kredi büyümesi kısıtlarının bankacılık sektörü büyümesi ve karlılığı üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine dikkati çeken Dinç, "Burgan Bank olarak, bu konjonktürde dinamik ve çevik bir anlayışıyla bilançomuzu etkin ve başarılı bir şekilde yönetiyor, müşterilerimize tüm ihtiyaçlarında en üst kalitede hizmet veriyoruz. Birikim Yönetimi iş kolumuzda, 2024'te üst segment gelir grubu müşterilerimiz, bankamızdaki varlıklarının yarısından fazlasını yatırım ürünlerinde değerlendirdi. Müşterilerimizin bankamızdaki yatırım fonu portföyü, bir önceki yıla göre yüzde 160 büyüdü." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılara "rafine yatırım seçkileri" sunduklarına değinen Dinç, yatırım stratejilerinin 2024'te sağladığı yüksek başarıyla kullanıcıların beğenisini topladığını vurguladı.

Dijital kanallarını sürekli geliştirerek kullanıcı deneyimini arttırdıklarını ve banka gelirlerini yükselttiklerine değinen Dinç, Türkiye çapında mobilya, beyaz eşya, sağlık ve teknoloji gibi farklı alanlardan 5 bin 700'den fazla bayi işbirliğiyle, tüketici finansmanı hizmeti sağladıklarını kaydetti.

Ticari ve kurumsal bankacılık alanında 2024'te kullanıcılarına sundukları desteğin artış gösterdiğini aktaran Dinç, "Müşterilerimize sunduğumuz finansman desteği, geçen yıla kıyasla yüzde 37 artış göstererek toplam 77 milyar liraya ulaştı. Bu kaynağın 56 milyar lirası nakit kredi, 21 milyar lirası ise gayri nakit kredi olarak sağlandı. Ticari ve kurumsal bankacılık bünyesinde bu sene hayata geçirdiğimiz faktoring işlemleriyle KOBİ segmentindeki müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılarken, teknoloji yatırımlarımızın devreye girmeye başlamasıyla işlem sürelerimizi yarıya indirdik, hacimlerimizi güçlenen ve genişleyen ekibimize paralel artırmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Nakit yönetimi ve dış ticaret alanında sundukları yenilikçi ve müşteri odaklı çözümlerle ödeme çek hacimlerini toplam 43 milyar liraya, SGK tahsilatlarında ise 9,5 milyar liraya ulaştırdıklarını belirten Dinç, grup bankalarıyla oluşturdukları güçlü sinerji ve sundukları kaliteli hizmetin katkısıyla dış ticarette yaklaşık 4 milyar dolarlık işleme aracılık ettiklerinin bilgisini paylaştı.

50-100 bin dolar aralığı işlemlerde yüzde 11,3 pazar payıyla sektörde ilk 3 firma arasında yer alan Burgan Leasing'in 2024 sonu itibarıyla toplamda net karının 1,4 milyar liraya ulaştığını aktaran Dinç, Burgan Yatırım'ın ise geçen yılın aynı dönemine göre müşteri sayısında yüzde 41 artış kaydettiğini bildirdi.

Muhabir:Kerem Alp Eren Kaya