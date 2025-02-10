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Şakir Paşa gelini Aniesi ile birlikte oldu! Dizideki o anlara sosyal medyada tepki yağdı

Şakir Paşa gelini Aniesi ile birlikte oldu! Dizideki o anlara sosyal medyada tepki yağdı

9 Şubat'ta yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinde yaşananlar seyirciyi şoke etti. Dizide Şakir Paşa gelini Aniesi ile birlikte oldu. Seyirciler sevişme sonrası anların yayınlanmasıyla tepkilerini sosyal medyada gösterdi.

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin 6. bölümü 9 Şubat Pazar akşamı yayınlandı. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizide yine inanılmaz olaylar yaşandı.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 6. Bölümde Şakir ve gelini Aniesi ile birlikte oldu ve hemen sonrasında ise pişman olarak "Böyle bir şey hiç yaşanmadı" dedi.

"Ben ne yaptım" diyerek üzerine giymeye çalışan Şakir Paşa'nın karşısında Aniesi'nin rahatlığı ağızları açık bıraktı.

O anlar sosyal medyaya damga vurdu. X'te Şakir Paşa Ailesi en çok konuşulan konular arasına girdi.

"Çok iğrenç" tepkileri

Şakir Paşa ve gelini Aniesi'nin arasındaki ilişkiye dair sosyal medyada tepkiler de vardı.

Şakir Paşa izleyicisi "Ben sadece öpüştüler sanmıştım", "Yok artık sevişmişler", "Aniesi insanın bir yüzü kızarır en azından", "çok iğrenç ya rezillik", "İzlerken yok artık dedim ürpertici geldi evde herkes varken üstelik kimse şüphe duymuyor" yorumlarında bulundu.

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