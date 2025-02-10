Tat Gıda, yenilikçi ürünleriyle tüketicilere daha fazla değer sunuyor

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, "Tat Gıda olarak, tüketicilerin pratik ve sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli bakliyatları içeren hazır yemekler ve haşlanmış ürünler sunuyoruz" dedi

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Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2016'yı Dünya Bakliyat Yılı ve 10 Şubat'ı Dünya Bakliyat Günü ilan etmesinin bakliyat ürün grubunun üretimi ve tüketimi konusunda farkındalığı artıran stratejilerin hayata geçirilmesinde etkili olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye, bakliyat lezzetleriyle hazır yemek kategorisinde rekabetçiliğini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memiş, yüksek protein ve lif içeriğiyle sağlıklı beslenmenin en önemli bileşenlerinden biri olan bakliyat ürünlerinin, pratik tüketim kolaylığıyla modern yaşamı buluşturan yenilikçi lezzetler olarak tüketici tercihlerinde öne çıktığını vurguladı.

Memiş, bakliyatın ana vatanı olan Türkiye'de ilgili ürün grubunun katma değerini artırmaya yönelik yatırımların son yıllarda ivme kazandığının altını çizerek, portföyünü nohutlu bulgur pilavı, etli kuru fasulye, etli nohut, kıymalı bezelye ve ezogelin çorbası gibi yenilikçi ürünlerle çeşitlendiren Türk gıda sanayisinin hazır yemek kategorisinde uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini artırdığına dikkati çekti.

Özellikle çalışanların, öğrencilerin ve şehir hayatının hızlı temposuna ayak uyduran tüketicilerin pişirme süresini ortadan kaldıran ve besin değerini koruyan hazır bakliyat ürünlerine yöneldiğine işaret eden Memiş, protein ve lif açısından zengin bu ürünlerin aynı zamanda vegan ve vejetaryen beslenmeyi tercih eden kitlelerin de favorisi haline geldiğini ifade etti.

Memiş, BM'nin 2016'yı Dünya Bakliyat Yılı ve 10 Şubat'ı Dünya Bakliyat Günü ilan etmesinin bakliyat ürün grubunun üretimi ve tüketimi konusunda farkındalığı artıran stratejilerin hayata geçirilmesinde etkili olduğunu aktararak, Covid-19 salgını döneminde bulaşıcı hastalıktan korunmak için evlerine kapanan milyarlarca insanın sağlıklı ve güvenilir gıda olarak bakliyat tüketimine ağırlık verdiğine değindi.

Bu süreçte tüketime hazır bakliyat ürünlerine olan talebin de hızla arttığını belirten Memiş, gıda sektöründe dengeleri değiştiren bu trendi yakından takip eden Tat Gıda'nın tüketicilerin beklentilerini karşılamak adına sürekli yeni ürünler ve lezzetler geliştirmeye odaklandığını vurguladı.

Memiş, 'Tat markası ile sunduğumuz ürün sayısına her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Tarladan sofraya uzanan üretim sürecinde ürünlerimizi en doğal hali ile tüketicilerle buluşturuyoruz.' ifadelerini kullandı.

- “Tat Gıda, tüketicilerin pratik ve sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor”

Memiş, şunları kaydetti:

'Tat Gıda olarak, tüketicilerin pratik ve sağlıklı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli bakliyatları içeren hazır yemekler ve haşlanmış ürünler sunuyoruz. Haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye gibi ürünlerimizin yanı sıra, bu malzemeleri içeren nohutlu bulgur pilavı, ezogelin çorbası ve etli kuru fasulye gibi yemekler de ürün portföyümüzde yer alıyor. Paketleme hattı yatırımı ile ürün çeşitliliğimize kutu ve tabak formatlarının yanı sıra doypack formatını da ekledik. Yoğun AR-GE çalışmalarımız sonucu, lezzetiyle benzersiz, 'Aç & Ye' ve 'Isıt & Ye' şeklinde iki yeni ürün grubu geliştirdik. Yenilikçi ürünlerimiz ve süreçlerimiz sayesinde, tüketicilere daha fazla değer sunmayı başardık. Türkiye'de ve dünya genelinde tüketici talepleri ile sektörün ilerleyişini dikkate alarak yeni ürün tasarımları yapmaktayız. Bu kapsamda farklı bakliyat çeşitlerinin besin değerlerini kaybetmeden pişirilmesi, farklı lezzetlerle bir araya getirerek tüketicilerin öğünlerini destekleyecek sağlıklı alternatiflerin geliştirilmesi üzerine çalışmalarımız devam ediyor.'

Bitkisel protein kaynaklarına olan talebin artması, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve inovatif ürün geliştirme süreçlerinin sektörün büyümesini destekleyen en önemli faktörler olduğunu anlatan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Yapılan araştırma ve anket çalışmalarına göre tüketiciler en çok haşlanmış nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimek gibi geleneksel bakliyatları tercih ediyor. Bunun yanı sıra, protein açısından zengin olan kırmızı mercimek ve siyah fasulye gibi bakliyat türleri de son yıllarda popülerlik kazandı. Pratik kullanım avantajı sunan konserve ve doypack ürünlerimiz özellikle yoğun çalışma hayatında yer alan tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Mercimeğin, nohudun ve bezelyenin ana vatanı olan Türkiye’nin sahip olduğu orijinal ürünler üzerinden uluslararası alanda da marka algısını güçlendiren tanıtım faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Bakliyat ürünlerimizin kalitesini, lezzetini ve güvenilirliğini ön plana çıkararak küresel bir marka olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.'