Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim kararını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme 2,5 saat sürdü. Görüşmeyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

Habertürk'ün haberine göre Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

Özel ve İmamoılu ön seçim kararını yineledi

CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zirvede ön seçim kararını yineledi. Seçimin yapılacağını vurguladı.

Mansur Yavaş: Ön seçime katılmayacağım

Edinilen bilgilere göre, ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu’na iletti. “Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını” bildirdi.

Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, “Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Ön seçim takviminin netleşmesi bekleniyor

Yavaş'ın kritik kararından sonra gözler bugün Genel Merkez'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı daha da önem kazandı.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için belirlenecek kriterlerin açıklanmasından sonra yapılacak ön seçimin yol haritasının PM'de ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge ile yaklaşık 1 milyon 600 bin CHP üyesinin, parti tarafından ilan edilecek cumhurbaşkanı adayları arasından hangi tarihte ve hangi yöntemle seçim yapacağının görüşüleceği belirtiliyor. Bu konuda, il ve ilçe merkezlerinde belirlenecek alanlarda sandıklar kurularak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimlerde olduğu gibi parti tarafından hazırlanacak mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılmasına sıcak bakıldığı ve bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adaylarının fazla olmaması için adaylık başvurusu yapacak kişilerin, parti organlarının desteğini almasının da isteneceği öne sürüldü.

CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak ön seçimin, mart sonunda veya en geç nisanın ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partinin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıklaması iki güçlü adayı karşı karşıya getirdi. Mansur Yavaş, kararı erken bulurken asıl gündemin asgari ücretliler ve emekliler olduğunu söylemişti. Ön seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılan İmamoğlu'na karşın Yavaş, cumhurbaşkanlığı anketlerinde birinci çıkıyor.