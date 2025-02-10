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TÜİK'in verileri! İşsizlik rakamları açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK'in verileri! İşsizlik rakamları açıklandı

 Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5'e düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 39 bin azalarak 3 milyon 26 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,3 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda yüzde 22,1 olarak hesaplandı.

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