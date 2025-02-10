CHP'de aday kim olacak zirvesi! 3 saat süren görüşme sonrası Özel'den paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı krizini görüşmek üzere bir araya geldi. Özel, yaklaşık 3 saat süren buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" yazdı.Abone ol
CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.
Parti yönetiminin, adayın ön seçimle belirlenmesi tercihi CHP'nin iki güçlü cumhurbaşkanı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirdi. Yavaş, kararı bulurken, İmamoğlu yerinde bulundu.
10 Şubat Pazartesi günü ön seçime ilişkin yol haritasının açıklanacağı PM toplantısı önçesi iki aday arasındaki gerilimi çözme adına CHP Genel Başkanı Özgür Özel devreye girdi.
Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin yeri basına duyurulmadı.
3 saat sürdü
Edinilen bilgiye göre görüşme saat 20.00'de başladı. Görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırıldığı belirtiliyor.
Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası fotoğraf Özgür Özel'den geldi. Özel, buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" yazdı.