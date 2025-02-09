Ege Denizi'nde bir deprem daha!

Ege Denizi'nde 5,1 ve 4,6 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana gelirken, Santorini ve çevresinde iki hafta içinde 9 binden fazla sarsıntı kaydedildi. Sismik hareketlilik nedeniyle adada nüfusun büyük bölümü bölgeden ayrılırken, uzmanlar daha büyük bir depremin yaşanabileceği ve tsunami riskinin bulunduğu uyarısında bulundu.

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Ege Denizi’nde 26 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre bu depremden yaklaşık 10 dakika önce yine 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Her iki depremin de, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

EGE'DE 9 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM

Santorini'de ve yakınlarındaki bölgeye iki hafta içinde 9 bini aşan deprem yaşandı. Art arda gelen sismik sarsıntılar, ada sakinleri ve bilim insanları arasında endişeye yol açıyor.

Yunan basını, sürekli üretilen depremleri Yunan mitolojisinde Etna Yanardağı'nın altına hapsedilen dev Enkelados'un nefesine benzetmeye başladı.

SANTORİNİ ADASI BOŞALDI

15 bin nüfuslu Santorini adasına boşaldı ve birkaç binlik nüfus geride kaldı.

Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimios Lekkas, Santorini ile Amorgos arasındaki deniz alanındaki sismik hareketlilikle ilgili üç senaryonun mevcut olduğunu söyledi.

Lekkas, sismik dizilimin hala yüksek seviyelerde seyrettiğini, dalgalanmalar, gerilemeler ve yükselişler gösterdiğini belirtti.

Lekkas, ilk olasılığın, zaman geçtikçe depremlerin daha az sıklıkta yaşanması, sıklığının ve ortalama büyüklüğünün azalması olduğunu söyledi.

Lekkas'ın tahmine göre ikinci olasılık, daha büyük bir depremin yaşanması. Üçüncü senaryo ise, 6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi. Bu büyüklükteki bikr depremin Santoroni'ye etkisi olacağını belirten bilim insanı, muhtemelen bir tsunami yaşanağını belirtti.