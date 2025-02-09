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Adana Demirspor Teknik Direktörü'nden ilk açıklama

Adana Demirspor Teknik Direktörü'nden ilk açıklama

Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Alper Avcı Galatasaray maçının 30 dakikasından sahadan çekilmesi ile ilgili "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik" ifadelerini kullandı.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu.

Lacivert mavililer, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle 1-0 geriye düştü.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Verilen penaltı kararı sonrası sahadan çekilme kararını başkan aldı. Biz sahada kalmak istedik" dedi.

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