BIST 9.952
DOLAR 35,97
EURO 37,18
ALTIN 3.308,28
HABER /  POLİTİKA

Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu

Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Uysal, Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği değerlerle ayağa kalkması gerektiğini vurgularken, daha önce Altılı Masa’da yer almıştı.

Abone ol

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.

Uysal açıklamasında, "Türkiye'nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.

ALTILI MASA'DA YER ALIYORDU

Gültekin Uysal, 12 Şubat 2022 tarihinde kurulan ve 26 Ocak 2023'te "Millet İttifakı" olarak açıklanan Altılı Masa'nın üyelerindendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor ceza alacak mı?
Adana Demirspor ceza alacak mı?
Okan Buruk: Bu kararı bekleyenler varmış!
Okan Buruk: Bu kararı bekleyenler varmış!
Fenerbahçe cephesinden açıklama: Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz
Fenerbahçe cephesinden açıklama: Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
Adana Demirspor sahadan çekildi
Adana Demirspor sahadan çekildi
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yabancı hakem çağrısı
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yabancı hakem çağrısı
Çanakkale Valiliği'nden "Yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı" haberine ilişkin açıklama
Çanakkale Valiliği'nden "Yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı" haberine ilişkin açıklama
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
AK Parti İl Başkanlığı duyurdu: Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifası alındı
AK Parti İl Başkanlığı duyurdu: Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifası alındı
Rizespor'u konuk eden Kasımpaşa 3 puanı aldı, Burak Yılmaz kırmızı kart gördü
Rizespor'u konuk eden Kasımpaşa 3 puanı aldı, Burak Yılmaz kırmızı kart gördü
Fenerbahçe, Alanya’da hata yapmadı
Fenerbahçe, Alanya’da hata yapmadı
"Sinan Burhan kim" diyen Şirin Payzın'ın 'Karayılan' arşivi ortaya döküldü
"Sinan Burhan kim" diyen Şirin Payzın'ın 'Karayılan' arşivi ortaya döküldü