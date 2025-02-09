Gültekin Uysal cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Uysal, Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği değerlerle ayağa kalkması gerektiğini vurgularken, daha önce Altılı Masa’da yer almıştı.Abone ol
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.
Uysal açıklamasında, "Türkiye'nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.
ALTILI MASA'DA YER ALIYORDU
Gültekin Uysal, 12 Şubat 2022 tarihinde kurulan ve 26 Ocak 2023'te "Millet İttifakı" olarak açıklanan Altılı Masa'nın üyelerindendi.