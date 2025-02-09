Fenerbahçe, Alanya’da hata yapmadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Szymanski ve Talisca kaydederken, bu galibiyetle puanını 54’e yükseltti. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig’İn 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor’a konuk oldu.

Gaın Park Stadı’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibin gollerini 22. dakikada Szymanski ve 42. dakikada Talisca kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 54’e yükseltti. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Alanyaspor ise Hatayspor deplasmanında puan arayacak.

ALANYASPOR-FENERBAHÇE: 0-2

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

78- Karşılaşmada tempo bir hayli düşük. Fenerbahçe, kendi sahasında top çeviriyor.

56- Bu dakikalarda Alanyaspor, Fenerbahçe kalesinde baskı kurmak istiyor. Fenerbahçe ise hızlı ataklarla rakip kalede 3. golü arıyor.

46- Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Maçta ikinci yarı oynanıyor.

45- Devre arası. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

43- GOL! Talisca, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

22- GOL! Szymanski'nin golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic, savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya muhteşem bir pas attı. Karşı karşıya kalan Talisca'nın vuruşu kaleci Yusuf'tan döndü. Yusuf'tan dönen topu Oğuz Aydın, arka direkteki Szymanski'ye çok güzel çıkardı. Szymanski ise düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe tarihinin 4000. golüne imza attı.

12- Sakatlık geçiren Çağlar Söyüncü, yerini Amrabat'a bıraktı.

7- Fenerbahçe, hızlı paslaşmalarla ceza sahasına girdi. Dzeko'nun bıraktığı topta Talisca, sol ayağıyla kaleyi yokladı ama top kaleci Yusuf'un üstüne gitti.

1- Maçta ilk düdük çaldı. Mücadeleye Alanyaspor başladı.

Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko