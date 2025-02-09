"Sinan Burhan kim" diyen Şirin Payzın'ın 'Karayılan' arşivi ortaya döküldü

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı ve gazeteci Sinan Burhan, kendisi hakkında "Sinan Burhan kim cidden?" ifadesini kullanan Gazeteci Şirin Payzın'a bomba bir cevap verdi. Gazeteci Talat Atilla ise, Sinan Burhan'ı küçümsemeye çalışan Şirin Payzın'ın 'Karayılan' arşivini ortaya serdi.

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Gazeteci Sinan Burhan TV100'deki Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Burhan'ın programdaki açıklamalarının yer aldığı bir sosyal medya paylaşımına, kendi hesabında yer veren Payzın, "Sinan Burhan kim cidden? Karşısında oturan kim?" ifadesini kullandı.

Sinan Burhan'dan, Şirin Payzın'a cevap gecikmedi. Burhan, geçmişte teröristbaşlarından Murat Karayılan ile fotoğraf çekilmiş olan Şirin Payzın'a, bu fotoğrafı hatırlatarak cevap verdi.

Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Şirin Payzın x hesabında Sinan Burhan kim demiş ? Merakını gidermek için özgeçmişimi aşağıya bırakıyorum. Ama ben ona kim olduğunu sormayacağım çünkü milletimizde onu kanlı terör örgütü elebaşı Murat Karayılan ile fotoğrafından tanıyor" deyip paylaşımının devamına da özgeçmişini koydu.

Sinan Burhan Gazeteci, televizyon pazarlamacılığı ve medya yöneticisi olarak uzun yıllardır Türkiye basın camiasında aktif rol almaktayım. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldum. Üniversite yıllarında başarısızlık dergisini çıkararak gazeteciliğe ilk adımı attım.

Profesyonel kariyerime Yeni Şafak gazetesinde muhabir olarak başladım. Ardından Kanal 6 televizyonunda muhabirlik, TV 8 televizyonunda program yapımcılığı ve TRT televizyonunda dört yıl boyunca program yapımcılığı görevlerinde bulundum.

Yazılı basında ise Milli Gazete ve Akit Gazetesinde köşe yazıları yazıldı. Televizyonculuk alanında çeşitli yönetici kadrolarında görev aldım. Kon TV'de Ankara Temsilcileri, Ostim TV ve BTV kanallarında ise Haber Müdürü olarak çalıştım. Ayrıca birçok ulusal kanalda yorumculuk yaptım. Medyada daha kurumsal bir yapı oluşturmak adına Millet Haber Ajansı'nı kurdum.

Bunun yanı sıra Anadolu Yayıncılar Derneği ve Türkiye Basın Federasyonu'nun kurucularından biri oldum. Halen Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı olarak görev yapmaktayım.

Akademik alanda yüksek lisans eğitimimi tamamladım ve medya ile ilgili üç kitap kaleme aldım. Gazetecilik mesleğine olan bağlılığım ve tecrübelerim doğrultusunda Sürekli Basın Kartı sahibiyim."

Talat Atilla: Sinan Burhan'a küstah dille kimsiniz demek militanlıktır

Şirin Payzın'a Talat Atilla'dan da sert tepki geldi. Atilla, Payzın'ın Karayılan ile olan fotoğrafını gözler önüne serdi. Atilla şu ifadeleri kullandı:

Düşüncesi ne olursa olsun benim tv konuklarıma hakaret ya da üst bir dili muhatabının suratına çarparım. @siring gazetecilik pratiğini beğenirsiniz- beğenmezsiniz o ayrı bir başlık ancak Sayın Sinan Burhan ile bir çok konularda demokrasinin gereği ayrı düşünürüz ama Cumhur İttifakı’ndan iyi haberler alan yılların gazetecisi ve konuğum @snnburhan a küstah dille KİMSİNİZ demek en hafif tabirle militanlıktır. Peki siz kimsiniz? Bir vatansever olarak her fırsatta gazetecilerin de siyasetçilerin de tutuksuz yargılanması gerektigini yazar- söylerim. Vatan hainliği belgeleriyle kanıtlanmış olanlar hariç tabi ki Sayın @siring