Kadın avukattan ezber bozan "zina" çıkışı! Bu açıklamalar sonrası yer yerinden oynayacak...

Boşanma davalarına dair değerlendirmelerde bulunan bir avukatın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Avukat, karşı cinsten biriyle akrabalık bağı olsa bile aynı evde bir gece geçirmenin zina iddiası için yeterli olduğunu ileri sürdü.

"AKRABANIZ DAHİ OLSA..."

Kadın avukat, konuyla ilgili açıklamasında "Karşı cinsten biriyle akrabanız dahi olsa aynı evde 1 gece kalmak, zina için yeterlidir. Cinsel ilişki ispatına gerek olmaksızın zina nedeniyle açılan boşanma davasında delil olur" dedi.