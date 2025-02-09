Yenilenen Citroen C4 ve C4 X Türkiye'de tüketicilerle buluştu! İşte fiyatı

Citroen'in 2024'te Paris Otomobil Fuarı'nda dünyaya tanıttığı kompakt sınıftaki yenilenen modelleri C4 ve C4 X şubat ayı itibarıyla Türkiye yollarına çıktı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen C4 ve C4 X, Türkiye'de tüketicilerle buluştu.

Yeni C4 ve C4 X, güncellenen tasarımlarıyla modern ve sportif bir görünüm sunarken, yeni LED ön farlarıyla karakteristik ışık imzası dikkati çekiyor.

Dış tasarımdaki değişime, yeniden tasarlanan Citroen advanced comfort koltuklar, hafifçe sürücüye dönük 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve yeni 7 inçlik dijital gösterge paneli ile gelişmiş araç içi konfor özellikleri eşlik ediyor. Bu özellikleri, kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi desteklerken, her bir koltukta geniş yaşam alanı ve günlük kullanımı daha güvenli ve konforlu hale getiren yaklaşık 20 adet sürüş destek sistemi tamamlıyor.

Max donanım seviyesinde standart olarak sunulan yeni çift renkli elmas kesim 18 inç AMBER jantlar dikkati çekiyor. Bu jantlar estetik görünümlerinin yanında aerodinamik tasarımları sayesinde de yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı oluyor.

Yeni C4 ve C4 X'in yan koruma kaplamaları ise daha akıcı bir görünüm aerodinamik katkı için yeniden tasarlandı.

C4 ve C4 X, Max donanım seviyesinde akışkan, hızlı ve ergonomik ve 3D navigasyona sahip en güncel bilgi-eğlence nesli ile donatılıyor. Sezgisel olan bu arayüz, hafifçe sürücüye dönük 10 inçlik HD (You donanım seviyesinde SD) dokunmatik ekrana sahip ve widget sistemi sayesinde kullanıcı tarafından tamamen kişiselleştirilebiliyor.

Arayüz ayrıca, “Hello Citroën” komutuyla etkinleştirilebilen, söylediklerini anlayabilen, soruları yanıtlayan ve sesli komutları yerine getiren, doğal ses tanıma özelliğine de sahip bir dijital asistan da içeriyor.

You donanım seviyesinde 5,5 inç, Max donanım seviyesinde ise 7 inç büyüklüğünde sunulan dijital gösterge paneli, optimum netlik ve sezgisel bilgi gösterimi için tasarlandı. Panel, temel bilgileri gösteren, göz yorgunluğunu azaltan ve güvenliği artıran renkli bir göz hizası ekranı ile tamamlanıyor.

Yeni C4, kompakt dış boyutları ve geniş iç mekanıyla çok yönlü bir hatchback yapısı sunuyor. 2670 mm aks mesafesi, 198 mm arka diz mesafesi sağlarken, bu değer, sınıfının en iyisi olarak öne çıkıyor. Model, 1800 mm dış genişlik, 1380 mm omuz mesafesi ile 1440 mm dirsek mesafesi ile arkada üç yolcuya rahat bir oturma alanı sunuyor. 380 litrelik bagaj optimum kullanım sağlıyor. İki konumlu bagaj zemini ile arka koltuk sırtlıkları katlandığında maksimum 1250 litre hacim oluşuyor.

Yeni C4 X ise konfor ve estetik için tasarlanan mimarinin avantajlarını korurken, zarif tasarım ve işlevselliği en iyi şekilde harmanlıyor. Arka koltuk diz mesafesi, 198 mm ile sınıfında üstün konfor sunuyor. Ayrıca koltuk sırtlığı eğimi 27 derece ile rahat bir oturma pozisyonu sağlıyor. Motor tipinden bağımsız olarak 510 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuluyor.

Böylece yeni C4 ve C4 X ile yapılan yolculuklar konforlu bir sürüş ve seyahat deneyimi sunuyor.

C4'te verimliliği üst seviyelere taşıyan Hybrid 136 güç seviyesi bulunuyor. Bu teknoloji, yakıt tüketiminde ve karbon emisyonlarında yaklaşık yüzde 20 düşüşle çok daha verimli bir sürüş sunuyor. Özellikle kentsel kullanım açısından önemli avantajlar sağlarken, sürüşün yüzde 50'sine kadarını tamamen elektrikli modda gerçekleştirebiliyor, karbon ayak izini ve yürütme maliyetleri azaltıyor. Enerji geçişinde önemli bir rol oynayan bu ünite, 5.1 lt/100 km'lik karma tüketim verisi ile verimlilik noktasında da başarılı bir çözüm sunuyor.

Ürün gamını 54 kWsa bataryalı, 115 kW gücündeki elektrikli e-C4 ve e-C4 X tamamlıyor. Bu versiyonlar sırasıyla 406 ve 417 km'ye kadar menzil sunuyor.

Yeni e-C4 ve e-C4 X, uzun yollardaki hızlı şarj ihtiyaçlarına 100 kW hızlı şarj cihazı ile cevap veriyor. Böylece 1 dakika şarj ile yaklaşık 10 km menzil elde edilebiliyor ve yüzde 80 şarj için 30 dakikadan daha kısa bir süre yetiyor. Bu esneklik, nerede olursa olsun, kullanıcının e-C4 veya e-C4 X ile bir sonraki yolculuğa hazır olmasını sağlıyor. Bununla birlikte 11 kW AC şarj istasyonlarında 5,5 saatte yüzde 100 batarya doluluk oranına ulaşan modeller, 50 kW'lık hızlı şarj istasyonlarında 55 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Yenilenen modeller, Türkiye'de, 115 kW gücündeki elektrikli e-C4 ve e-C4 X modelleri ve C4'te yeni 136 HP gücündeki 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemine sahip versiyonla satın alınabilecek. Ayrıca her iki modelde 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu da seçenek olarak sunulmaya devam edecek.

Fiyatı belli oldu

Yeni Citroen C4 ülkemizde 1 milyon 470 bin liradan ve yeni e-C4 1 milyon 510 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yeni C4 X ise 1 milyon 520 bin liradan ve yeni e-C4 X ise 1 milyon 500 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşturuluyor.