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Irak'ın kuzeyine bomba yağdı! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat'ta düzenlenen hava harekatlarıyla 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyine yönelik 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihlerinde hava harekatları düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor."

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