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Eğlence mekanı karıştı! Tolga Zengin kavga ettiği kişinin kaşını yardı! Kavganın sebebi...

Eğlence mekanı karıştı! Tolga Zengin kavga ettiği kişinin kaşını yardı! Kavganın sebebi...

Trabzonspor ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli kaleci Tolga Zengin eğlenmek için gittiği mekanda tartıştığı kişinin kaşını patlattı. Güvenlik görevlileri ve müşterilerin araya girmesi sonrası sona eren kavganın ardından Zengin mekandan ayrıldı.

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Eski milli kaleci Tolga Zengin bu kez adından kavgayla söz ettirdi. Eğlenmek için Bebek'te bir mekanı tercih eden Zengin tuvalette tartıştığı adamla yumruk yumruğa kavga etti.

Bir müşterinin kapıyı sert açmasıyla kafasına darbe alan Zengin sinirlenip müşteriyle tartışmaya başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre olayın büyümesi üzerine Tolga Zengin, tartıştığı adama yumruk atarak kaşını patlattı.

Güvenlik görevlileri ve diğer müşterilerin araya girmesiyle sakinleşen Zengin, mekandan ayrıldı.

Futbolcunun kavga ettiği kişinin başka bir mekanda işletmeci olduğu öğrenildi.

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