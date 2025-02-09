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7,6 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
7,6 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami uyarısı yapıldı

 Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

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