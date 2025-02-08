Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: Düşüş devam edecek!

Canlı yayında soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla mücadele mesafe kat ediyoruz. Enflasyon düşüyor, fiyatların artış hızında yavaşlama var" dedi.

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2023 genel seçimlerinden sonra oluşturulan kabine ve ekonomi yönetimi, yola tek haneli enflasyon hedefiyle çıktı.

Bu kapsamda para politikaları, kamu maliyesi ve tasarruflar çerçevesinde birçok adım atılarak ekonomik alanda iyileştirme için çalışmalar yapılıyor.

Son açıklanan enflasyon verileri de bu çalışmaların verimli olduğu yönünde.

TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu. Böylece enflasyon 19 ayın en düşüğüne geriledi..

Merkez Bankası da yıl sonu hedefini 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıkladı.

ENFLASYONU DEĞERLENDİRDİ

Tüm bu gelişmeler sonrası ekonomi yönetiminin başında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100'de Cansu Canan Özgen ile Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtladı..

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede mesafe kat edildiğini vurgulayarak enflasyon düştüğünü söyledi.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ VAR VE DEVAM EDECEK"

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonla mücadele mesafe kat ediyoruz. Enflasyon düşüyor, fiyatların artış hızında yavaşlama var.

Dolayısıyla ocak ayı nispeten yüksek çıktı diye bu mücadelenin gerek kararlılık boyutuyla gerekse almamız gereken tedbirler boyutuyla kafamızda herhangi bir soru işareti bırakmadı ocak ayı.

Geçen sene ocak ayına göre enflasyon 23 puan düşmüş durumda. 2024'ün sonunda enflasyon yüzde 44'e inmişti. 2023'ün sonunda enflasyon yüzde 65 idi. Şimdi biz bu sene enflasyonu 24'e düşmesini öngörüyoruz. Düşüş var ve devam edecek.