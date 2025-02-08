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Dilan Polat, Anıtkabir'den fotoğraflar paylaştı ortalık yıkıldı

Dilan Polat, Anıtkabir'den fotoğraflar paylaştı ortalık yıkıldı

Kara para aklama ve vergi kaçırmadan cezaevinden çıkan Polat çifti, Anıtkabir’i ziyaret etti. Dilan Polat'ın paylaşımına yapılan bir yorum dikkat çekti.

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"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından 10 ay boyunca hapis yatan Dilan ve Engin Polat çifti, ağustos ayında tahliye oldu.

Tahliye olduktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Dilan Polat, eşi Engin Polat ve bazı aile bireyleriyle Anıtkabir'e gitmişti. Polat çifti, aylar sonra bir kez daha Anıtkabir'e gitti.

ANITKABİR'E GİTTİ

Dilan Polat, Anıtkabir ziyaretine ilişkin görselleri Instagram hesabından paylaştı.

Polat'ın fotoğrafları paylaşmasıyla birlikte yorum bombardımanı da beraberinde geldi.

Polat çiftinin Anıtkabir karelerini görenler çeşitli espriler yaptı.

"ATAM DİKKAT ET DOLANDIRABİLİR"

Onlardan en dikkat çekeni ise, "Atam dikkat et dolandırabilir" oldu.

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