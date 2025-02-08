BIST 9.952
DOLAR 35,97
EURO 37,18
ALTIN 3.308,28
HABER /  SPOR

Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal hastaneye kaldırıldı!

Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Sivasspor'da Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin 38. dakikasında kırmızı-beyazlı takımı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sivasspor'da şanssız bir şekilde iki oyuncu, aynı anda sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kaldı. 38. dakikada Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kenara gelirlerken Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev oyuna dahil olan isimler oldular.

KAFA TRAVMASI ŞÜPHESİ!

Sivasspor'da başını tutarak oyundan çıkmak durumunda kalan Ziya Erdal'ın kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı
2025 yılı milletvekili ve emekli vekil maaşları belli oldu
2025 yılı milletvekili ve emekli vekil maaşları belli oldu
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'yı hayrete düşürdü!
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'yı hayrete düşürdü!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Erdoğan'dan üç ülkeye ziyaret!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Erdoğan'dan üç ülkeye ziyaret!
Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti
Dilan Polat, Anıtkabir'den fotoğraflar paylaştı ortalık yıkıldı
Dilan Polat, Anıtkabir'den fotoğraflar paylaştı ortalık yıkıldı
MHP'den İmamoğlu açıklaması: İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtirasları...
MHP'den İmamoğlu açıklaması: İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtirasları...
Vincent Aboubakar için sürpriz iddia
Vincent Aboubakar için sürpriz iddia
Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz
Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz
İstanbul Valiliği'nden 'Sakarya İlkokulu' açıklaması
İstanbul Valiliği'nden 'Sakarya İlkokulu' açıklaması
Hamaney, Hamas’ın üst düzey isimleriyle görüştü
Hamaney, Hamas’ın üst düzey isimleriyle görüştü