Hamaney, Hamas’ın üst düzey isimleriyle görüştü

Hamaney, Tahran'da Hamas yetkilileriyle görüştü. Gazze halkının direnişinin İslam dünyasına örnek teşkil ettiğini ve Filistin meselesinin İran için çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.

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Hamaney, Gazze'nin zaferinin, İslam dünyası için onurlu bir çözümün habercisi olduğunu söyledi. İran halkının Filistin'e kesinlikle destek vermesi gerektiğini belirterek, ABD’nin tehditlerine rağmen bu desteğin değişmeyeceğini ifade etti. Hamas yetkilileri ise, İran’a destekleri için teşekkürlerini sundu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da Hamas yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas’ın İsrail’e karşı gösterdiği büyük fedakarlıkları ve direnişin İslam dünyası için önemini vurgulayan Hamaney, aynı zamanda direnişin sadece İsrail’e değil, ABD’ye karşı da bir zafer elde ettiğini ifade etti. Hamaney, Hamas’ın tüm bu süreçte ABD’nin planlarına karşı durarak hiçbir hedeflerine ulaşmalarına izin vermediğini belirtti.

'GAZZE HALKININ DİRENİŞİ İSLAM HALKINA ÖRNEKTİR'

Hamaney, Gazze halkının direnişinin, İslam dünyasına örnek teşkil ettiğini ve Filistin meselesinin İran için temel bir konu olduğunu söyledi. Hamaney, Filistin’in kesin zaferine olan inancını yineleyerek, "Allah, Gazze halkına izzet ve zafer nasip etti. Gazze, ‘Nice küçük topluluklar, büyük kalabalıklara Allah’ın izniyle galip gelmiştir’ ayetinin bir örneği oldu. O gün gelecek ve sizler Kudüs meselesini İslam dünyası için onurla çözmüş olacaksınız" şeklinde konuştu.

'İRAN HALKININ FİLSİTİNİ DESTEKLEMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM'

Öte yandan son dönemde ABD’nin İran’a yönelik tehditlerine de değinen Hamaney, bu tür tehditlerin İran halkının ve yetkililerinin kararlarını asla etkilemeyeceğini vurguladı. İran halkının, Filistin halkının desteklenmesi gerektiğine kesin bir şekilde inandığını ve bu konuda en ufak bir şüphe olmadığını belirterek, Filistin’in desteklenmesinin İran için çok önemli bir konu olduğunu yineledi.

Hamas yetkilileri ise, İran’ın direniş hareketine verdiği destek için teşekkürlerini ilettiler. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail, Gazze’de kazanılan zaferin, İran İslam Devrimi’nin yıl dönümüyle aynı döneme denk gelmesini "hayırlı bir işaret" olarak nitelendirdi ve bu zaferin önemine dikkat çekti. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya ise, Gazze direnişinin zaferinin sadece Hamas’ın değil, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti’nin de ortak zaferi olduğunu ifade etti.