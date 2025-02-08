Pezeşkiyan: "Düşmanlar bizi yaptırımlarla kuşatarak öldüreceğini sanıyor"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin sorunlarının çözüme kavuşturulmasında İran lideri Hamaney’in vizyonunun önemine vurgu yaptı. Hamaney, Trump yönetimiyle müzakere etmenin onurlu olmadığını belirtmişti.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kirman eyaletine bağlı Sircan kentine yaptığı ziyaret sırasında ülkesinin sorunlarının, İran lideri Hamaney'in vizyonunun uygulanmasıyla çözüleceğini ifade etti.

'YAPTIRIMLARLA KUŞATILMAK BİZİ ÖLDÜRMEZ'

Pezeşkiyan, İran'ın bölgedeki en güçlü ülkelerden biri olma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, “Bugün bölge ülkelerinden hiçbir eksiğimiz yok. Mevcut durumun üstesinden gelebiliriz, kapasitemiz çok yüksek” dedi. ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına dikkat çeken Pezeşkiyan, “Düşmanlar yaptırımlarla bizi kuşatarak açlıktan öleceğimizi sanıyor, fakat öyle değil. Zirveye güçle ulaşacak ve her alanda bölgede birinci sırada yer alabileceğiz,” ifadelerini kullandı.

HAMANEY ABD İLE ANLAŞMAYA KARŞI ÇIKTI

Son dönemde İran hükümeti, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlama konusunda istekli olduklarını açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve diğer üst düzey yetkililer de yaptırımların kaldırılması amacıyla bu müzakerelere hazır olduklarını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu ifade etmişti. Ancak, İran lideri Hamaney bu konuda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Hamaney, Trump döneminde ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirerek, “Böyle bir hükümet ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değildir,” dedi.

HAMANEY'İN EMİRLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLECEK

Başkent Tahran’da askeri yetkililerle bir konferansta konuşan İran Meclisi Başkanı Muhammed Bagher Kalibaf, İran lideri Hamaney'in ABD ile müzakerelere karşı tutumunu değerlendirdi. Kalibaf, Hamaney’in müzakerelere temkinli yaklaşmasının doğru olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri kesinlikle Rehber’in (Hamaney) emirleri doğrultusunda hareket etmelidir. Bu ortamda müzakere karşıtları ve taraftarları arasında kutuplaşma olmamalıdır,” dedi. Kalibaf, Hamaney'in yalnızca ABD ile müzakerelere karşı çıktığını, çünkü Trump’ın anlaşmadan tek taraflı çekildiğini hatırlatarak, “Trump, Kasım Süleymani’nin katilidir. Hamaney’in ABD ile müzakere etmenin onurlu olmadığını söylemesi doğrudur,” ifadelerini kullandı. Kalibaf, Trump'ın imzaladığı anlaşmanın İran’ın füze, nükleer ve askeri alanlarda silahsızlandırılmasını hedeflediğini de belirtti.