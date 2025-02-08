Işıkhan: Kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Women-Up II projesi kapsamında 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçiye destek sağlanacağını duyurdu. Aylık 20 bin 745 TL’lik teşvikle, toplamda 372 milyon TL kaynak ayrıldı. İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun’da faaliyet gösteren kadın işverenler projeden yararlanabilecek. Başvurular devam ediyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up II) başvurularının sürdüğünü duyurdu. Proje kapsamında 2 bin 100 kadın işveren ile 2 bin 100 kadın işçiye destek sağlanacağını belirten Işıkhan, aylık destek miktarının 20 bin 745 TL olduğunu açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamın artırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeyi en önemli gündem maddeleri arasında gördüklerini ifade etti.

372 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLANACAK

Proje kapsamında toplamda 10 milyon avro (yaklaşık 372,8 milyon TL) destek verilecek. Destekten İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun'da faaliyet gösteren kadın işverenler faydalanabilecek. Proje, bu illerde kadın işverenlerin ilave kadın işçi istihdam etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.