CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" sözüne "Ben hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü" diye yanıt verdi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'na katıldı. Özel, program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP lideri Özel, partisinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan "ihanet" açıklamasına yanıt verdi.

Özel, "Kemal Bey'in 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir' sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü hiç etmedim" dedi.

ÖZEL-İMAMOĞLU-YAVAŞ GÖRÜŞMESİ

Yarın gerçekleşecek olan 3’lü görüşmeye dair de konuşan Özel, “Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler” dedi.

MANSUR YAVAŞ ÖNSEÇİME MESAFELİ Mİ?

“Mansur Yavaş ön seçime mesafeli mi?” sorusuna da yanıt veren CHP lideri Özgür Özel, “Mansur Başkan'ı da Ekrem Başkan'ı da bu sürecin kuvvetli isimleri olarak çok önemsiyoruz. Süreç hiç kimseyi dışlamayacak, demokratik, katılımcı ve kapsayıcı şekilde yürütülecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam KRT TV canlı yayınına katıldı.

Gökhan Kayış'ın "Sırtımdan hançerlendim" açıklamasını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Çok tartışıldı, hâlâ da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler, güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle güven ilişkisi içinde götürürsünüz pek çok olayı ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım" dedi.

"YOL ARKADAŞINIZIN SİZE İHANET ETMEMESİ GEREKİR"

"Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Eğer bir tereddüt, farklı görüş varsa bu çok rahat dillendirilebilir, eleştirilebilir" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Zaten CHP'nin dokusunda da bu vardır. Eleştiri kültürü biz de çok yaygındır ve her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Çünkü o eleştiride haklı bir şey olabilir. Sizin gerçek arkadaşlarınız, dostlarınız size sürekli övgüler düzen insanlar değil, sizi sağlıklı ve tutarlı eleştirenlerdir, siz yol gösterenlerdir.

Dolayısıyla bu çerçevede baktım siyasete, her zaman güvendim arkadaşlarıma. O güven içinde düşüncelerimi ifade ettim, bazen sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. Söylemiştim bir grup toplantısında 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur' diye. Zordur hakikaten. Çünkü yol arkadaşı olmak tasada ve kıvançta beraber olmak demektir."