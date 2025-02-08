Kadıköy'de tarihi karakolda yangın; 1 ölü

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde, restorasyon çalışmaları süren tarihi bir binada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, yangın çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saat içinde söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede, binanın ikinci katında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kadıköy’de restorasyon çalışmaları süren ve geçmişte karakol olarak kullanılan tarihi bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

ALEVLER KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak’ta bulunan üç katlı tarihi binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin hızla büyümesiyle birlikte yangının yan binalara sıçramaması için üç farklı noktadan müdahale başlatıldı.

BİR SAAT SÜREN MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kadıköy ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.