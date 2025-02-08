Sisi ve Guterres’ten Gazze için 'İki devletli çözüm' vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesini reddederek, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün zorunlu olduğunu vurguladı. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların hızlandırılması ve bölgenin yeniden inşa sürecinin başlatılması gerektiğinin altı çizildi.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduklarını belirterek, 1967 sınırları temelinde "iki devletli çözümün kaçınılmaz olduğunu" vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Guterres telefonda görüştü. Görüşmede, Mısır’ın Gazze’de ateşkes sağlanması, esir ve tutukluların serbest bırakılması ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması yönündeki diplomatik çabaları ele alındı.

Lübnan’daki gelişmelere de değinilen görüşmede, bölgede istikrarın sağlanması için İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesinin önemine işaret edildi.

Sisi ve Guterres, Gazze’nin yeniden inşa sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin kendi topraklarında kalmalarının temel bir insan hakkı olduğunu ve uluslararası toplumun bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Her iki lider de, Filistin-İsrail meselesine kalıcı bir çözüm bulunması için 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının şart olduğunu belirterek, uluslararası toplumun da bu hedef doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.