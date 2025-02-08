Narin'in babası Arif Güran'dan Nevzat Bahtiyar itirazı! Hukuka aykırı

Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayeti davasında baba Arif Güran, mahkeme kararına itiraz ederek sanık Nevzat Bahtiyar’ın cezasının yetersiz olduğunu savundu. Adli tıp raporlarının yeterince incelenmediğini belirten Güran, asıl faillerin tam olarak tespit edilmediğini öne sürdü. Nevzat Bahtiyar’ın cinayete doğrudan iştirak ettiğini gösteren deliller bulunduğunu vurgulayan istinaf dilekçesinde, Bahtiyar’ın “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

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Diyarbakır’da işlenen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin kararına itiraz eden baba Arif Güran, sanık Nevzat Bahtiyar’ın cezasının yetersiz olduğunu savunarak istinaf başvurusu yaptı. Baba Güran’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, delillerin yeterince incelenmediği ve gerçek faillerin tam olarak tespit edilemediği öne sürüldü.

MAHKEME KARARI VE İTİRAZ SÜRECİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetle ilgili olarak anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı “müşterek fail” sıfatıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Sanık Nevzat Bahtiyar ise "iştirak halinde çocuğu kasten öldürme" suçundan beraat ederken, "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Baba Arif Güran ve Diyarbakır Barosu, Nevzat Bahtiyar’ın cinayete aktif olarak katıldığına dair dosyada birçok delil bulunduğunu belirterek verilen cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunda bulundu.

"MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKARILAMADI"

Baba Arif Güran’ın avukatı tarafından hazırlanan dilekçede, mahkemenin katil ya da katillerin tam olarak belirlenemediği ve maddi hakikatin açığa çıkmadığı savunuldu. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilin göz bebeği olan Narin Güran'ın katline ilişkin yapılan yargılama sonucunda kesin ve net bir şekilde maddi hakikate ulaşılamadı. Müvekkilin ifadesiyle bu dünyada ve inancı gereği ahirette yakasını tutacağı kişi veya kişiler belirlenemedi."

ADLİ TIP RAPORLARINA YÖNELİK İTİRAZ

İstinaf başvurusunda cinayet delillerine ilişkin adli tıp raporlarının yeterince incelenmediği belirtilerek, özellikle Narin’in cesedinde ve kıyafetlerinde bulunan bazı biyolojik örneklerin detaylı olarak analiz edilmediği iddia edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Narin Güran’ın özel bölgesinde, mor renkli etek ve yazma üzerinde tespit edilen bulgularda menide ve idrarda bulunan Prostat Spesifik Antijen tespit edilmiştir. Bu bulgular detaylıca incelenmeli ve maddi gerçek ortaya çıkarılmalıdır. Ancak mahkeme bu hususu göz ardı etmiştir."

BAHTİYAR İÇİN CEZANIN YETERSİZ OLDUĞU SAVUNULDU

Baba Arif Güran’ın avukatı, sanık Nevzat Bahtiyar’ın cinayete müşterek fail olarak katıldığına dair güçlü şüpheler bulunduğunu ve mevcut cezanın hukuka ve vicdana aykırı olduğunu belirtti. Dilekçede, Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri ve olaydan sonraki şüpheli hareketleri şu şekilde sıralandı:

Narin Güran’ın bedenini bir çuvala koyup dere kenarına taşıması,

Soğukkanlı bir şekilde baldızında çay içmesi ve alışveriş yapması,

Namaz kıldıktan sonra normal hayatına devam etmesi,

Kayıp çocuk arama çalışmalarına katılarak, ailesini teselli etmesi,

Narin’in bulunacağını önceden biliyormuş gibi davranması.

Bu nedenlerle Bahtiyar’ın cinayetle doğrudan bağlantısı olduğu ve “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağır ceza alması gerektiği savunuldu.

SANIKLAR DA İTİRAZ ETTİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran da avukatları aracılığıyla mahkemenin kararına istinaf başvurusu yaparak tahliye talebinde bulundu.

Diyarbakır Barosu ve mağdur yakınlarının başvurularıyla birlikte kararın üst mahkemede yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.