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Kayseri’de kaçak sigara operasyonu: Binlerce makaron ele geçirildi

Kayseri’de kaçak sigara operasyonu: Binlerce makaron ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 209 bin 400 makaron, 1,2 ton tütün ve 7 bin 800 boş sigara paketi ele geçirildi.

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Kayseri'de 209 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 209 bin 400 doldurulmuş makaron, 1 ton 200 kilogram tütün ve 7 bin 800 boş sigara paketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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