Samsunspor, Hatayspor engelini rahat geçti

Samsunspor, Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor’u 2-0 mağlup etti. Gollerini 3. dakikada Marius Mouandilmadji ve 7. dakikada Zeki Yavru’nun attığı maçın ardından Samsunspor puanını 43’e yükseltirken, Hatayspor 10 puanda kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Samsunspor, sahasında Hatayspor’u konuk etti.
Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0 kazandı.
Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marius Mouandilmadji ve 7. dakikada Zeki Yavru kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 43’e yükseltti. Hatayspor ise 10 puanda kaldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Samsunspor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Alanyaspor’u konuk edecek.