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Kastamonu'da kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu

Kastamonu'da kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

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Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitlerinde kar şiddetini artırdı.

Küre Dağları'nın bazı noktalarında kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı.

Kapanan yolları açıldı

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi kepçe operatörlerinden Barış Aydın, Çatalzeytin ilçesinin köylerinde kar mücadelesi yaptıklarını söyledi.

Kapanan yolları açtıklarını anlatan Aydın, "Şu anda kar kalınlığı 60 santimetrenin üzerinde. Geçen yıla göre kar daha fazla. Hasta oluyor, acil bir durum oluyor. Biz de yolları açarak insanlara yardım etmiş oluyoruz. Köyleri yerleşim yerlerine bağlıyoruz. O da beni mutlu ediyor." dedi.

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